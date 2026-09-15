Rencontre avec Lou Forster autour du livre Page à la main : Lucinda Childs et les pratiques de danse lettrée Frac Franche-Comté Besançon

Informations pratiques

Besançon

Rencontre avec Lou Forster autour du livre Page à la main : Lucinda Childs et les pratiques de danse lettrée

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Rencontrez Lou Forster, commissaire de l’exposition Lucinda Childs — une subversion du cadre, à l’occasion de la présentation de l’ouvrage qu’il consacre à la chorégraphe, figure majeure de la danse des XXe et XXIe siècles.

Dans le processus de création que Lucinda Childs met en œuvre, l’écriture et la lecture jouent un rôle déterminant, que ce soit lorsqu’elle conçoit ses chorégraphies ou pour les transmettre à ses danseurs. En résultent des archives faites de notes de chorégraphie, de partitions, de diagrammes et de conducteurs. En étudiant ces fascinants artefacts graphiques et les pratiques de danse qui les ont produits, Lou Forster met en évidence un geste technique singulier : danser page à la main. Celui-ci se trouve au fondement de l’approche de Lucinda Childs comme de certaines des avant-gardes.

Dans cette monographie de référence, l’œuvre de la chorégraphe se trouve ainsi replacée au sein de l’histoire connectée des modernités. Les formes de lire-écrire développées par Rudolf Laban, John Cage et Merce Cunningham, en passant par l’art minimal et conceptuel, permettent de contester les hiérarchies et le cloisonnement des disciplines. L’approche postmoderniste de Childs constitue l’un des développements contemporains les plus marquants de ce projet au long cours.

Commissaire d’exposition, dramaturge et docteur en histoire de l’art, Lou Forster travaille au croisement des arts visuels, de la danse et des sciences humaines et sociales. Il est à l’initiative d’un chantier d’envergure qui a permis de redécouvrir l’œuvre graphique de Lucinda Childs. Il est chercheur associé au Centre de recherches sur les arts et le langage à l’École des hautes études en sciences sociales et directeur du département patrimoine, audiovisuel et éditions du Centre national de la danse.

À l’issue de cet événement, la librairie L’Intranquille proposera la vente de l’ouvrage. .

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rencontre avec Lou Forster autour du livre Page à la main : Lucinda Childs et les pratiques de danse lettrée

L’événement Rencontre avec Lou Forster autour du livre Page à la main : Lucinda Childs et les pratiques de danse lettrée Besançon a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)