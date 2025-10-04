Rencontre avec Loui, mangaka Médiathèque De Castres-Sidobre Castres

Rencontre avec Loui, mangaka Médiathèque De Castres-Sidobre Castres samedi 4 octobre 2025.

Rencontre avec Loui, mangaka Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque De Castres-Sidobre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Echangez avec notre invité sur ses mangas et plus généralement sur ce phénomène littéraire dont les francais sont les plus gros lecteurs après les Japonais.

Médiathèque De Castres-Sidobre 2 Avenue du Sidobre 81100 Castres Castres 81100 Bisséous Tarn Occitanie 0563624160 https://www.castres-mazamet.fr/mediatheques/presentation [{« type »: « phone », « value »: « 0663624160 »}]

Echangez avec notre invité sur ses mangas et plus généralement sur ce phénomène littéraire dont les francais sont les plus gros lecteurs après les Japonais.

©DR