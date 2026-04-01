Rencontre avec Louis Cozan Médiathèque de Carantec Carantec

Rencontre avec Louis Cozan

Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 19:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Rencontre avec Louis Cozan gardien de phare, et auteur du livre Un feu sur la mer, mémoires d’un gardien de phare paru aux éditions les îliennes.

Une exposition de la bande dessinée Ar Men d’Emmanuel Lepage est également proposée jusqu’à la fin avril. .

Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Louis Cozan

L’événement Rencontre avec Louis Cozan Carantec a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX