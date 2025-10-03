Rencontre avec Louise Aubery Route de Saint Canadet Le Puy-Sainte-Réparade

Rencontre avec Louise Aubery Route de Saint Canadet Le Puy-Sainte-Réparade vendredi 3 octobre 2025.

Rencontre avec Louise Aubery

Vendredi 3 octobre 2025 de 17h30 à 19h. Route de Saint Canadet Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Plongez au coeur du récit à coeur ouvert de Louise Aubery tiré de son livre Jusqu’ici tout va mal où elle partagera lors de cette soirée unique les défis du doute, des émotions et explorera sans détour la beauté d’oser être soi.

OFFRES



À la rencontre de soi un instant pour s’écouter, se (re)trouver

• 1 accès à la causerie de Louise Aubery

• 1 verre de vin ou rafraichissement sans alcool offert à l’issue de la rencontre.

19€TTC/ personne



Une douce parenthèse entre voyage intérieur, partage et saveurs

• 2 accès à la conférence de Louise Aubery

• 2 verres de vin ou rafraichissements sans alcool offerts à l’issue de la rencontre

• 1 dîner en 3 temps* (hors boisson) au restaurant Le Temp Suspendu pour 2 personnes.

200€TTC 2 personnes

*menu unique .

Route de Saint Canadet Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Immerse yourself in Louise Aubery?s heartfelt story from her book « Jusqu?ici tout va mal », where she shares the challenges of doubt and emotion, and explores the beauty of daring to be yourself.

German :

Tauchen Sie ein in Louise Auberys offenherzige Erzählung aus ihrem Buch « Jusqu’ici tout va mal », in der sie an diesem einzigartigen Abend die Herausforderungen des Zweifels und der Emotionen teilt und ohne Umschweife die Schönheit erforscht, sich zu trauen, man selbst zu sein.

Italiano :

Immergetevi nell’accorata storia di Louise Aubery tratta dal suo libro « Jusqu’ici tout va mal », dove in questa serata unica condividerà le sfide del dubbio e dell’emozione ed esplorerà la bellezza di osare essere se stessi.

Espanol :

Sumérjase en la sincera historia de Louise Aubery extraída de su libro « Jusqu’ici tout va mal », donde en esta velada única compartirá los retos de la duda y la emoción, y explorará la belleza de atreverse a ser uno mismo.

