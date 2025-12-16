Rencontre avec Louise Rose Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 –

Gratuit : oui Adulte

Dans le cadre du festival AtlantideLouise Rose vit au Havre et travaille à Paris. Diplômée des Beaux-arts, elle a exercé divers métiers avant de publier son premier roman, Les Projectiles en 2025, un récit audacieux structuré en compte à rebours. Avec une langue inventive et poétique, elle explore la fuite, la mémoire et l’enfance à travers une héroïne en quête de liberté et de sens.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire

