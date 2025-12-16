Rencontre avec Louise Rose Médiathèque Luce Courville Nantes

Rencontre avec Louise Rose Médiathèque Luce Courville

Rencontre avec Louise Rose Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 21 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 –
Gratuit : oui  Adulte 

Dans le cadre du festival AtlantideLouise Rose vit au Havre et travaille à Paris. Diplômée des Beaux-arts, elle a exercé divers métiers avant de publier son premier roman, Les Projectiles en 2025, un récit audacieux structuré en compte à rebours. Avec une langue inventive et poétique, elle explore la fuite, la mémoire et l’enfance à travers une héroïne en quête de liberté et de sens.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire