Rencontre avec Luc Leclerc du Sablon Allonnes

Rencontre avec Luc Leclerc du Sablon

57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 19:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Rencontre-débat avec l’auteur Luc Leclerc du Sablon.

Rencontre-débat avec Luc Leclerc du Sablon, réalisateur, auteur, acteur et cinéaste. Il présentera son ouvrage Place des fêtes en présence d’Eric Jamet, éditeur. Cette rencontre littéraire est proposée et animée par les Amies de l’Humanité. .

57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

English :

Meet the author Luc Leclerc du Sablon.

German :

Treffen und Diskussion mit dem Autor Luc Leclerc du Sablon.

Italiano :

Incontro con l’autore Luc Leclerc du Sablon.

Espanol :

Conozca al autor Luc Leclerc du Sablon.

