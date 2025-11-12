Rencontre avec Luca Brunoni Médiathèque de Saint-Agnant Saint-Agnant

Rencontre avec Luca Brunoni

Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

Début : 2025-11-12 18:00:00

fin : 2025-11-12 19:30:00

En 2025, le prix des Lecteurs des Littératures Européennes de Cognac nous amène en Suisse, à la découverte de 4 auteurs et autrices, qui jonglent avec brio entre les cultures française, italienne, allemande et romanche !

Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

English : Meeting with Luca Brunoni

In 2025, the Cognac European Literature Readers’ Prize takes us to Switzerland to discover four authors who brilliantly juggle French, Italian, German and Romansh cultures!

German : Begegnung mit Luca Brunoni

Im Jahr 2025 führt uns der Preis der Lecteurs des Littératures Européennes de Cognac in die Schweiz, wo wir vier Autoren und Autorinnen entdecken, die gekonnt zwischen der französischen, italienischen, deutschen und rätoromanischen Kultur jonglieren!

Italiano :

Nel 2025, il Premio dei lettori di letteratura europea Cognac ci porta in Svizzera per scoprire 4 autori che si destreggiano con brio tra le culture francese, italiana, tedesca e romancia!

Espanol :

En 2025, el Premio Cognac de Literatura Europea para Lectores nos lleva a Suiza para descubrir a 4 autores que hacen malabarismos con las culturas francesa, italiana, alemana y romanche con brío

