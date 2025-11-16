Rencontre avec Lucie Azema Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan
Rencontre avec Lucie Azema
Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Point final de cette année, la rencontre avec Lucie Azema, autour de son ouvrage Les Femmes aussi sont du voyage L’Émancipation par le départ . Autour d’un thé, nous vous invitons à rencontrer celle qui a inspiré cette thématique 2025. .
Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
