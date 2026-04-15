Rencontre avec Lucie Barette Chroniques de presse brûler ou lacer le corset ? Vire Normandie samedi 19 septembre 2026.

Vire Normandie

Rencontre avec Lucie Barette Chroniques de presse brûler ou lacer le corset ?

Square du Chanoine Jean Héroult Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À partir de ses recherches sur les chroniques de mode dans la presse féminine et féministe, et directement en lien avec l’exposition (1830-1914) , Lucie Barette propose d’analyser dans cette conférence l’ambivalence des chroniques

de mode, entre contraintes et émancipation.

À partir de ses recherches sur les chroniques de mode dans la presse féminine et féministe, et directement en lien avec l’exposition (1830-1914) , Lucie Barette propose d’analyser dans cette conférence l’ambivalence des chroniques

de mode, entre contraintes et émancipation. .

Square du Chanoine Jean Héroult Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 50 accueilmusee@virenormandie.fr

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English : Rencontre avec Lucie Barette Chroniques de presse brûler ou lacer le corset ?

Based on her research into fashion columns in the women’s and feminist press, and directly linked to the exhibition (1830-1914), Lucie Barette’s talk will analyse the ambivalence of fashion columns, between constraint and emancipation.

between constraint and emancipation.

L’événement Rencontre avec Lucie Barette Chroniques de presse brûler ou lacer le corset ? Vire Normandie a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité