Rencontre avec Lucie Morel pour son livre TocToc Librairie Au Moulin Des Lettres Épinal mercredi 8 octobre 2025.

Librairie Au Moulin Des Lettres 6 QUAI DES BONS ENFANTS Épinal Vosges

Gratuit

Mercredi 2025-10-08 17:30:00

2025-10-08 20:00:00

2025-10-08

Diplômée de l’ESAL, Lucie Morel a grandi dans les Vosges. Par le dessin son travail questionne les manières de raconter les souvenirs.

Lucie est une enfant joyeuse et espiègle, elle a deux soeurs, une famille super, va à l’école et joue avec ses copines. Sauf que le soir elle doit allumer et éteindre la lumière de sa chambre une trentaine de fois pour qu’il n’arrive pas un malheur. Elle souffre de Troubles Obsessionnels Compulsifs. Tout a commencé un jour ou Lucie, sa mère et ses soeurs ont un accident de voiture en rentrant de la piscine. Un accident pas grave, mais un accident quand même. Lucie va alors se rendre compte que son monde peut s’écrouler en une fraction de seconde.

Dédicace dès 17h30, rencontre à partir de 18h30Tout public

Librairie Au Moulin Des Lettres 6 QUAI DES BONS ENFANTS Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 62 89

English :

A graduate of ESAL, Lucie Morel grew up in the Vosges. Her drawings question the ways in which memories are told.

Lucie is a happy, mischievous child, with two sisters and a great family. She goes to school and plays with her friends. Except that at night she has to turn her bedroom light on and off about thirty times to make sure nothing bad happens. She suffers from Obsessive Compulsive Disorder. It all began one day when Lucie, her mother and sisters were in a car accident on the way home from the swimming pool. A minor accident, but an accident nonetheless. Lucie realizes that her world can fall apart in a split second.

Book signing from 5:30 p.m., meeting from 6:30 p.m

German :

Lucie Morel ist Absolventin der ESAL und wuchs in den Vogesen auf. Mithilfe von Zeichnungen hinterfragt ihre Arbeit die Art und Weise, wie Erinnerungen erzählt werden.

Lucie ist ein fröhliches und schelmisches Kind, sie hat zwei Schwestern, eine tolle Familie, geht zur Schule und spielt mit ihren Freundinnen. Nur abends muss sie das Licht in ihrem Zimmer etwa dreißig Mal ein- und ausschalten, damit nichts Schlimmes passiert. Sie leidet an Zwangsstörungen. Alles begann an einem Tag, an dem Lucie, ihre Mutter und ihre Schwestern auf dem Weg vom Schwimmbad nach Hause einen Autounfall hatten. Es war kein schlimmer Unfall, aber trotzdem ein Unfall. Lucie muss feststellen, dass ihre Welt im Bruchteil einer Sekunde zusammenbrechen kann.

Signierstunde ab 17:30 Uhr, Treffen ab 18:30 Uhr

Italiano :

Laureata all’ESAL, Lucie Morel è cresciuta nei Vosgi. I suoi disegni esplorano i modi in cui i ricordi vengono raccontati.

Lucie è una bambina felice e birichina, con due sorelle e una famiglia fantastica, che va a scuola e gioca con i suoi amici. Solo che di notte deve accendere e spegnere la luce della sua cameretta una trentina di volte per assicurarsi che non accada nulla di male. Soffre di disturbo ossessivo-compulsivo. Tutto è iniziato un giorno quando Lucie, sua madre e le sue sorelle hanno avuto un incidente d’auto mentre tornavano dalla piscina. Non un incidente grave, ma comunque un incidente. Lucie si rende conto che il suo mondo può crollare in una frazione di secondo.

Firma del libro dalle 17.30, incontro e saluto dalle 18.30

Espanol :

Diplomada por la ESAL, Lucie Morel creció en los Vosgos. Sus dibujos exploran las formas de contar los recuerdos.

Lucie es una niña feliz y traviesa, con dos hermanas y una familia estupenda. Va al colegio y juega con sus amigos. Pero por la noche tiene que encender y apagar la luz de su habitación unas treinta veces para asegurarse de que no pasa nada malo. Sufre un trastorno obsesivo compulsivo. Todo empezó un día en que Lucie, su madre y sus hermanas tuvieron un accidente de coche cuando volvían de la piscina. No fue un accidente grave, pero fue un accidente al fin y al cabo. Lucie se da cuenta de que su mundo puede desmoronarse en una fracción de segundo.

Firma de libros a partir de las 17.30 h. Encuentro a partir de las 18.30 h

