Nous avons le plaisir d’accueillir en dédicace à la librairie Gwalarn l’autrice de romans d’imaginaire (à partir de 14/15ans) Ludivine Suzan.

Originaire du Centre-Bretagne, l’autrice vit à Rospez depuis 2014. Elle aime écrire des histoires imaginaires teintées de romance dans des univers de science-fiction futuriste, des mondes dystopiques ou de fantasy.

À ce jour, sa saga des Étoiles de Wax compte deux tomes publiés « Netras » en juillet 2024 et « Hackeurs » en décembre 2024. « Hydre », la suite, arrivera courant 2025.

L’histoire suit Wax Lopi, jeune prodige d’un encodage futuriste qui permet de programmer le cerveau de condamnés opérés, appelés « Netras ». Suite à un attentat sur son lieu de travail, Wax se retrouve plongée dans une accumulation de mystères, de trahisons et de révélations. Elle doit démêler les fils de conspirations tout en faisant face à ses propres émotions et à une relation qui se complexifie avec le Netra qui l’accompagne dans son aventure. Le premier tome lance l’intrigue avec des enjeux personnels et sociaux élevés, l’exploration de la manipulation, de l’identité et des luttes de pouvoir. La quête de Wax la mène à faire des rencontres marquantes dans des lieux improbables et dangereux. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

