Rencontre avec l’ultra trailer Cédric Chavet Préperny Arleuf
Début : 2025-11-15 15:00:00
Rencontre avec l’ultra trailer Cédric Chavet A 15h au chalet de Préperny à Arleuf. Au programme trail de 15km sur les sentiers du Haut Folin, échange avec Cédric et repas. 25€/ personne repas compris. Nombre de places limité.
Réservation obligatoire .
Préperny Chalet de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 03 66 87
