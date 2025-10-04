Rencontre avec Lune Vuillemin Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval

Rencontre avec Lune Vuillemin Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval samedi 4 octobre 2025.

Rencontre avec Lune Vuillemin Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval Métropole de Lyon

Entrée gratuite pour tous dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T13:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T13:00

Venez rencontrer l’auteure Lune Vuillemin, auteure de « Border la bête » aux éditions la Contre allée et de son nouveau livre fraîchement édité dans la collection « Récit d’objet » du Musée des Confluences.

Cette séance sera suivie d’une vente dédicace et est en partenariat avec Le Musée des Confluences.

Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval 49 avenue Georges Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval 69230 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478868230 https://www.mediatheque-saintgenislaval.fr/ https://www.facebook.com/MediathequeB612 [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-saintgenislaval.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=1645 »}] [{« link »: « https://lacontreallee.com/catalogue/border-la-bete/ »}, {« link »: « https://museedesconfluences.fr/fr/ressources/editions/la-collection-litteraire-recits-dobjets »}] Transports à proximité

Venez rencontrer l’auteure Lune Vuillemin, auteure de [« Border la bête »](https://lacontreallee.com/catalogue/border-la-bete/) aux éditions la Contre allée et de son nouveau livre fraîchement édité…

Ministère de la Culture