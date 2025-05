Rencontre avec Macodou Attolodé – Librairie L’oiseau Siffleur Valence, 6 juin 2025 19:00, Valence.

Drôme

66 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Début : 2025-06-06 19:00:00

fin : 2025-06-06 21:00:00

2025-06-06

Macodou Attolodé, écrivain sénégalais, présentera son premier polar, “Etincelles rebelles” publié dans la Série Noire chez Gallimard.

Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 57 04 coucou@loiseausiffleur.fr

Senegalese writer Macodou Attolodé will present his first detective novel, Etincelles rebelles, published in Gallimard’s Série Noire.

Der senegalesische Schriftsteller Macodou Attolodé wird seinen ersten Kriminalroman « Etincelles rebelles » vorstellen, der in der Reihe Série Noire bei Gallimard erschienen ist.

Lo scrittore senegalese Macodou Attolodé presenterà il suo primo romanzo poliziesco, Etincelles rebelles, pubblicato nella Série Noire di Gallimard.

El escritor senegalés Macodou Attolodé presentará su primera novela policíaca, Etincelles rebelles, publicada en la Série Noire de Gallimard.

