Rencontre avec Malachy Tallack Librairie La Cédille Lamballe-Armor vendredi 28 novembre 2025.

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Autour de son nouveau roman « Les Hommes de Shetland », une ode à la musique dans une Écosse sauvage (Éditions Buchet Chastel), une rencontre est organisée.

1957. Sur un bateau de chasse à la baleine dans l’Atlantique Sud, Sonny affronte autant de tempêtes que de désespoir, face à la violence de cette vie en mer. Lorsqu’il rentre enfin chez lui, sur une île de l’archipel de Shetland, il tombe amoureux de celle qui deviendra sa femme, Kathleen. Ensemble, ils auront un fils, Jack, un garçon sensible, introverti, passionné de musique. Des années plus tard, Jack a vieilli et vit seul dans le cottage de son enfance, à l’ombre d’une colline. Sa vie tourne au rythme de la musique country, qu’il écoute et écrit sans cesse.

Les Hommes de Shetland est leur histoire, mais aussi celle d’un chaton appelé Loretta, d’une petite fille en quête d’amitié, des chansons qui accompagnent notre vie, de ce que l’océan donne et prend. Un bijou d’amour, de nature et d’humanité. .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

