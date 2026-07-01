Rencontre avec Manon le tri n’aura plus de secret pour vous ! Square d’Ixelles Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Rencontre avec Manon le tri n’aura plus de secret pour vous !

Square d’Ixelles Destination Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-07-27 12:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Rendez-vous à l’accueil de l’Office de Tourisme pour échanger avec Manon de Bil Ta Garbi, le syndicat chargé du traitement et de la valorisation des déchets au Pays basque et dans le Béarn des Gaves.

Découvrez des gestes simples pour réduire et mieux trier vos déchets. Un espace convivial pour poser vos questions, obtenir des conseils pratiques et agir ensemble en faveur de l’environnement. .

Square d’Ixelles Destination Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Rencontre avec Manon le tri n’aura plus de secret pour vous !

L’événement Rencontre avec Manon le tri n’aura plus de secret pour vous ! Biarritz a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Biarritz