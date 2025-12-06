Rencontre avec Marc Bati Librairie Mosaïque Die
Rencontre avec Marc Bati Librairie Mosaïque Die samedi 6 décembre 2025.
Rencontre avec Marc Bati
Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel Die Drôme
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Une nouvelle série pour cet auteur qui a posé ses valises il y a quelques années à Die. La science fiction étant son terrain de jeu, Marc nous entraine dans les entremondes de notre époque contemporaine…
Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93
English :
A new series for this author who settled in Die a few years ago. Science fiction being his playground, Marc takes us into the interiors of our contemporary times?
German :
Eine neue Serie für den Autor, der vor einigen Jahren nach Die gezogen ist. Die Science Fiction ist seine Spielwiese, und Marc führt uns in die Zwischenwelten unserer heutigen Zeit?
Italiano :
Una nuova serie per questo autore, che da qualche anno si è stabilito a Die. Con la fantascienza come terreno di gioco, Marc ci porta negli interni del nostro mondo contemporaneo?
Espanol :
Una nueva serie para este autor, que se instaló en Die hace unos años. Con la ciencia ficción como patio de recreo, Marc nos lleva a los interiores de nuestro mundo contemporáneo..
