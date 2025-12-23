Rencontre avec Marc Gourreau, auteur du roman Blessures d’Indochine, salle du centre de vacances La Porte des Iles Saint-Pair-sur-Mer

Rencontre avec Marc Gourreau, auteur du roman Blessures d’Indochine

salle du centre de vacances La Porte des Iles 106 Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Saint-Pair Vivum aura le plaisir d’accueillir Marc Gourreau, Directeur de l’Archipel, qui nous parlera de son premier roman Blessures d’Indochine inspiré de l’histoire de sa famille.

A l’issue de cette rencontre, Monsieur Gourreau dédicacera son roman.

Renseignements et réservations:saintpairvivum@yahoo.com .

salle du centre de vacances La Porte des Iles 106 Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com

