Rencontre avec Marc Gourreau, auteur du roman Blessures d’Indochine, salle du centre de vacances La Porte des Iles Saint-Pair-sur-Mer

Rencontre avec Marc Gourreau, auteur du roman Blessures d’Indochine
salle du centre de vacances La Porte des Iles 106 Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-31
Saint-Pair Vivum aura le plaisir d’accueillir Marc Gourreau, Directeur de l’Archipel, qui nous parlera de son premier roman Blessures d’Indochine inspiré de l’histoire de sa famille.
A l’issue de cette rencontre, Monsieur Gourreau dédicacera son roman.
Renseignements et réservations:saintpairvivum@yahoo.com .
salle du centre de vacances La Porte des Iles 106 Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com
