Rencontre avec Marc Graciano Restaurant Quai 9 Quiberon

Rencontre avec Marc Graciano

Restaurant Quai 9 1 Quai de Belle Ile Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :

2025-11-01

En lien avec le Festival Grand West, nous vous proposons une rencontre exceptionnelle avec Marc Graciano à l’occasion de la sortie de Celle-qui-sait-les-herbes .

Un livre magistral et d’une grande puissance narrative.

Avec brio il a fait sien le concept Il n’y a besoin d’aucune force pour façonner le monde .

La rencontre aura lieu au café-restaurant Quai 9 à Port Maria. .

Restaurant Quai 9 1 Quai de Belle Ile Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 01 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Marc Graciano Quiberon a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon