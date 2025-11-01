Rencontre avec Marc Graciano Restaurant Quai 9 Quiberon
Restaurant Quai 9 1 Quai de Belle Ile Quiberon Morbihan
Début : 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
2025-11-01
En lien avec le Festival Grand West, nous vous proposons une rencontre exceptionnelle avec Marc Graciano à l’occasion de la sortie de Celle-qui-sait-les-herbes .
Un livre magistral et d’une grande puissance narrative.
Avec brio il a fait sien le concept Il n’y a besoin d’aucune force pour façonner le monde .
La rencontre aura lieu au café-restaurant Quai 9 à Port Maria. .
Restaurant Quai 9 1 Quai de Belle Ile Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 01 43
