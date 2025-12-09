Rencontre avec Marc Large Éditions Passiflore Dax

Rencontre avec Marc Large

Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax Landes

Gratuit

Début : 2025-12-09

Marc Large présentera son nouveau roman Louisy, du cachot à l’hémicycle le mardi 9 décembre à 19h dans les locaux des Éditions Passiflore.

Marc s’est intéressé au destin de Louisy Mathieu, homme guadeloupéen naît esclave, qui arrivera jusqu’aux bancs de l’Assemblée nationale constituante en tant que député.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces et du verre de l’amitié. .

Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 04 21 73 passiflore@editions-passiflore.com

