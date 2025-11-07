Rencontre avec Marc Large

Avenue de la Poste Tilh Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Rencontre avec l’auteur et le dessinateur Marc Large

Rencontre avec l’auteur et le dessinateur Marc Large en présence des éditions Passiflore .

Avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine biblio.tilh@orange.fr

English : Rencontre avec Marc Large

Meeting with author and illustrator Marc Large

German : Rencontre avec Marc Large

Treffen mit dem Autor und Zeichner Marc Large

Italiano :

Incontro con l’autore e l’illustratore Marc Large

Espanol : Rencontre avec Marc Large

Conozca al autor y al ilustrador Marc Large

L’événement Rencontre avec Marc Large Tilh a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans