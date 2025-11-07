Rencontre avec Marc Large Tilh
Rencontre avec Marc Large Tilh vendredi 7 novembre 2025.
Rencontre avec Marc Large
Avenue de la Poste Tilh Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Rencontre avec l’auteur et le dessinateur Marc Large
Rencontre avec l’auteur et le dessinateur Marc Large en présence des éditions Passiflore .
Avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine biblio.tilh@orange.fr
English : Rencontre avec Marc Large
Meeting with author and illustrator Marc Large
German : Rencontre avec Marc Large
Treffen mit dem Autor und Zeichner Marc Large
Italiano :
Incontro con l’autore e l’illustratore Marc Large
Espanol : Rencontre avec Marc Large
Conozca al autor y al ilustrador Marc Large
L’événement Rencontre avec Marc Large Tilh a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans