Rencontre avec Marc Yvonnou autour de l’Art Aborigène Médiathèque Riec-sur-Bélon

Rencontre avec Marc Yvonnou autour de l’Art Aborigène
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13 20:00:00
2026-02-13
Marc Yvonnou, spécialiste en Art aborigène, auteur de plusieurs livres sur le sujet et commissaire de nombreuses expositions pour différents musées et galeries d’art, vous invite à une rencontre autour de l’art et des artistes aborigènes contemporains.
Vendredi 13 février, 18h. Entrée libre .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
