Rencontre avec Marc Yvonnou autour de l’Art Aborigène Médiathèque Riec-sur-Bélon

Rencontre avec Marc Yvonnou autour de l’Art Aborigène

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Marc Yvonnou, spécialiste en Art aborigène, auteur de plusieurs livres sur le sujet et commissaire de nombreuses expositions pour différents musées et galeries d’art, vous invite à une rencontre autour de l’art et des artistes aborigènes contemporains.

Vendredi 13 février, 18h. Entrée libre .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Marc Yvonnou autour de l’Art Aborigène

L’événement Rencontre avec Marc Yvonnou autour de l’Art Aborigène Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-01-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS