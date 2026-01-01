Rencontre avec Marie Charrel Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Marie Charrel

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-01-15 19:00:00

Date(s) :

2026-01-15

A la mort de sa mère, Sarah hérite d’une quête mystérieuse Trouve Elora . Son voyage en Albanie la mène dans un village isolé, où une promesse ancienne lie les destins de deux familles. Entre vengeance, secrets enfouis et quête de liberté, Sarah devra choisir entre perpétuer la loi du sang ou écrire son propre chemin.

Marie Charrel nous plonge dans une tragédie moderne, où la nature sauvage et la puissance des mots façonnent des vies indomptables.

Nous sommes faits d’orage éd. Les Léonides

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

