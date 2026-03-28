Rencontre avec Marie-Haude Mériguet Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Marie-Haude Mériguet

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Avec ce nouveau roman plein de charme et de mystères, Marie-Haude Mériguet nous conte le destin d’une femme libre, qui fascine autant qu’elle trouble.

La fille des embruns éd. Charlerston

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English : Rencontre avec Marie-Haude Mériguet

L’événement Rencontre avec Marie-Haude Mériguet Brest a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue