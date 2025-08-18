Rencontre avec Marie-hélène Chrétien et Yann Prouillet Librairie de Salm Senones

Librairie de Salm 5 Avenue Constant Verlot Senones

Après plusieurs années d’attente le voici ! C’est avec un immense plaisir que je vous donne rendez-vous pour une rencontre avec les deux historiens et auteurs Marie-Hélène Chrétien et Yann Prouillet pour la sortie de leur ouvrage Senones en Salm « Entre légende et histoire ».Tout public

Librairie de Salm 5 Avenue Constant Verlot Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 60 07

English :

After years of waiting, here it is! It’s with great pleasure that I invite you to meet historians and authors Marie-Hélène Chrétien and Yann Prouillet for the publication of their book Senones en Salm « Entre légende et histoire ».

German :

Nach mehreren Jahren des Wartens ist es nun soweit! Es ist mir eine große Freude, Sie zu einem Treffen mit den beiden Historikern und Autoren Marie-Hélène Chrétien und Yann Prouillet anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches Senones en Salm « Entre légende et histoire » (Zwischen Legende und Geschichte) begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Dopo anni di attesa, eccolo! Sono lieta di invitarvi a incontrare gli storici e autori Marie-Hélène Chrétien e Yann Prouillet in occasione della pubblicazione del loro libro Senones en Salm « Entre légende et histoire ».

Espanol :

Tras años de espera, ¡aquí está! Me complace invitarles a conocer a los historiadores y autores Marie-Hélène Chrétien y Yann Prouillet con motivo de la publicación de su libro Senones en Salm « Entre légende et histoire ».

