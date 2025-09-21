Rencontre avec Marie-Hélène Verschave, Peinture sur porcelaine Musée du Mont-de-Piété Bergues

Rencontre avec Marie-Hélène Verschave, Peinture sur porcelaine Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Musée du Mont-de-Piété Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Après des études de dessin publicitaire suivies à « Accademia delle arti applicate » à Milan (Italie), J’ai enseigné l’art appliqué. Puis, le hasard m’a fait découvrir le décor sur porcelaine lors d’un stage d’été à Houlgate en Normandie. J’ai tout de suite été fascinée par cette technique très particulière. En effet la feuille de papier blanche sur laquelle je réalisais des aquarelles se transformait en assiette, bol, vase… Chaque volume nécessite donc une approche différente et sollicite davantage l’imagination et l’adaptation. Enfin, la préparation des pigments et la cuisson dans un four à 810° sont toujours un défi agréable, motivant et épanouissant. »

Musée du Mont-de-Piété 1 Rue du Mont de Piete, 59380 Bergues, France Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33328200856 https://bergues-musee.fr Joyaux de l’art baroque flamand, le Mont-de-piété de Bergues a été édifié, entre 1629 et 1633, d’après les plans du peintre, architecte, économiste et ingénieur Wenceslas Cobergher (1560 – 1634).

Élégant bâtiment rectangulaire de briques parées de pierre, parcouru de fenêtres surmontées d’arcatures, il offre deux remarquables pignons richement décorés.

