Rencontre avec Marie-José Mondzain Festival les préférences Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Venez rencontrer la philosophe Marie-José Mondzain.

Dans le cadre des Préférences, festival itinérant de la Maison Julien Gracq, le MAT Centre d’Art contemporain du Pays d’Ancenis accueille la philosophe spécialiste de l’art et des images Marie-José Mondzain. Celle-ci s’intéresse à notre rapport aux images, de la période byzantine jusqu’aux représentations modernes. .

Come and meet philosopher Marie-José Mondzain.

Treffen Sie die Philosophin Marie-José Mondzain.

Venite a conoscere la filosofa Marie-José Mondzain.

Venga a conocer a la filósofa Marie-José Mondzain.

