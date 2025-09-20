Rencontre avec Marie Marot-Six, Créatrice de vitraux Musée du Mont-de-Piété Bergues

Rencontre avec Marie Marot-Six, Créatrice de vitraux Musée du Mont-de-Piété Bergues samedi 20 septembre 2025.

Rencontre avec Marie Marot-Six, Créatrice de vitraux 20 et 21 septembre Musée du Mont-de-Piété Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Marie Marot-Six crée des vitraux, avec passion, depuis plus de trente ans. Artiste auteur, les réalisions qu’elle conçoit sont toujours des pièces uniques. Le travail à la commande tient compte de différentes astreintes : astreintes techniques, prise en compte de l’affectation du lieu de création, astreinte de luminosité et prise en compte des souhaits des commanditaires. Ses recherches personnelles, libres de toutes contraintes, correspondent à un besoin d’expression artistique et à la nécessité d’apporter, par ses expérimentations, du renouveau dans son travail.

Musée du Mont-de-Piété 1 Rue du Mont de Piete, 59380 Bergues, France Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33328200856 https://bergues-musee.fr Joyaux de l’art baroque flamand, le Mont-de-piété de Bergues a été édifié, entre 1629 et 1633, d’après les plans du peintre, architecte, économiste et ingénieur Wenceslas Cobergher (1560 – 1634).

Élégant bâtiment rectangulaire de briques parées de pierre, parcouru de fenêtres surmontées d’arcatures, il offre deux remarquables pignons richement décorés.

Journées européennes du patrimoine 2025

Droits réservés