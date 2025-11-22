Rencontre avec Marie MICALLEF Espace Philippe Auguste Vernon

Rencontre avec Marie MICALLEF

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

2025-11-22

Dans le cadre de l’exposition de photographies insolites de lieux abandonnés, l’artiste Urbexland Marie propose d’échanger sur son travail, ses voyages et sa passion.

L’artiste Marie Micallef, dit Urbexland Marie se tiendra à votre disposition le samedi 22 novembre à partir de 14 heures à la médiathèque de Vernon pour échanger sur sa passion de photographier des lieux abandonnés. Elle vous partagera aussi ses voyages et l’histoire des lieux capturés.

Public visé Tout public.

Conditions Entrée libre. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

