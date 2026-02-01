Rencontre avec Marie Treibert, ambassadrice des Mycéliades. A écouter sur place et sur FL Radio. Armentières

Rencontre avec Marie Treibert, ambassadrice des Mycéliades. A écouter sur place et sur FL Radio.

Cette autrice de vulgarisation scientifique, créatrice de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités , viendra explorer les liens entre science et cinéma à travers une sélection de films ciltes. Au programme anecdotes étonnantes, réflexions écologiques et un quiz pour tester vos connaissances en s’amusant !

This popular science writer, creator of the YouTube channel La Boîte à Curiosités , will explore the links between science and cinema through a selection of films. On the program: surprising anecdotes, ecological reflections and a quiz to test your knowledge while having fun!

