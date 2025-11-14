Rencontre avec Marin Ledun Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy

Rencontre avec Marin Ledun

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

Une île, c’est une sorte de petite cage où les règles ne sont pas tout à fait les mêmes que sur le continent Henua

À l’occasion du festival Noir sur la Ville, nous avons la chance de recevoir Marin Ledun, pour un échange autour de son roman Henua. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces pour celles et ceux qui le souhaitent.

Quelques mots sur Henua

Nous sommes à Nuku Hiva, dans l’archipel des Marquises. Paiotoka O’Connor, une jeune femme bien connue dans l’île est retrouvée assassinée au cœur de Terres Rouges, un site naturel, réserve d’oiseaux et territoire de chasse, sur les hauteurs. Sa mort cause un grand émoi parmi les Marquisiens… C’est Tepano Morel, dépêché de Tahiti, qui mènera l’enquête, aidé par Poerava Wong, une policière locale, amie de la victime. Au-delà de l’enquête, le roman nous fait découvrir une île, son histoire, sa culture racisme, pauvreté, domination sociale et raciale sont l’envers du décor, bien loin des clichés de carte postale véhiculés en Europe. Nous découvrons aussi un peuple, fier de son identité, en quête d’émancipation et de liberté, rêves qui s’incarnaient parfaitement en Paiotoka O’Connor… On est en immersion totale à Nuku Hiva, entre paysages grandioses et violence systémique ; le rythme, la langue aux accents marquisiens, les protagonistes à la personnalité complexe mais profondément humains malgré, ou peut-être grâce à leurs failles un grand roman noir et social, qui ne se laisse pas facilement oublier ! .

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

