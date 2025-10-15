Rencontre avec Marion Joffle | Agora des Transitions Campus des Transitions Caen

Rencontre avec Marion Joffle | Agora des Transitions Campus des Transitions Caen mercredi 15 octobre 2025.

Rencontre avec Marion Joffle | Agora des Transitions

Campus des Transitions 10 Rue Pasteur Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15 20:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Marion Joffle a 26 ans est une nageuse de l’extrême passionnée par la vie. Touchée par un sarcome épithélioïde à l’âge de 5 ans, elle est amputée du majeur droit à 6 ans et entre en rémission complète à 16 ans. Ce parcours personnel l’a conduite à vouloir vivre une vie pleine de rêves et d’aventures

Marion Joffle a 26 ans est une nageuse de l’extrême passionnée par la vie. Touchée par un sarcome épithélioïde à l’âge de 5 ans, elle est amputée du majeur droit à 6 ans et entre en rémission complète à 16 ans.

Ce parcours personnel l’a conduite à vouloir vivre une vie pleine de rêves et d’aventures.

Son palmarès inclut la traversée de la Manche en 9h22 le 21 août 2022, établissant un nouveau record de France féminin, au profit de la lutte contre le cancer des enfants. Elle détient également deux records du monde sur 50 et 100 mètres brasse en eau glacée.

Marion Joffle est la plus jeune femme à avoir nagé un kilomètre ou plus en Arctique et en Antarctique, exploits reconnus par deux titres Guinness World Records. Elle a remporté plusieurs titres de championne du monde en eau glacée, avec de nombreuses médailles obtenues lors de cinq éditions des championnats mondiaux.

Elle vient également de remporter la Coupe du Monde de nage hivernale, avec un total de 33 épreuves disputées, 32 médailles d’or et une d’argent sur quatre étapes internationales.

Elle poursuit actuellement le défi des Seven Ice Miles, qui consiste à nager 1 609 mètres en maillot de bain dans des eaux à moins de 5°C sur chaque continent. À ce jour, elle a accompli quatre de ces traversées (Europe, Afrique, Amérique du Nord et Amérique du Sud). Son prochain voyage la mènera en Nouvelle-Zélande en juillet 2025, avant de prévoir des épreuves en Arctique et en Asie, notamment au Japon en 2026.

La conférence sera suivie d’un apéritif normand. .

Campus des Transitions 10 Rue Pasteur Caen 14000 Calvados Normandie campus.caen@sciencespo-rennes.fr

English : Rencontre avec Marion Joffle | Agora des Transitions

Marion Joffle is a 26-year-old extreme swimmer with a passion for life. Affected by epithelioid sarcoma at the age of 5, she had her right middle finger amputated at the age of 6 and went into complete remission at 16. This personal journey led her to live a life full of dreams and adventure

German : Rencontre avec Marion Joffle | Agora des Transitions

Marion Joffle ist eine 26-jährige Extremschwimmerin, die sich für das Leben begeistert. Im Alter von 5 Jahren erkrankte sie an einem epitheloiden Sarkom, mit 6 Jahren wurde ihr der rechte Mittelfinger amputiert und mit 16 Jahren trat eine vollständige Remission ein. Dieser persönliche Werdegang führte dazu, dass sie ein Leben voller Träume und Abenteuer führen wollte

Italiano :

Marion Joffle è una nuotatrice estrema di 26 anni con una grande passione per la vita. Colpita da un sarcoma epitelioide all’età di 5 anni, ha subito l’amputazione del dito medio destro all’età di 6 anni ed è entrata in remissione completa all’età di 16 anni. Questo percorso personale l’ha portata a voler vivere una vita piena di sogni e di avventure

Espanol :

Marion Joffle es una nadadora extrema de 26 años apasionada por la vida. Afectada por un sarcoma epitelioide a los 5 años, le amputaron el dedo corazón derecho a los 6 y remitió por completo a los 16 años. Este viaje personal la llevó a querer vivir una vida llena de sueños y aventuras

L’événement Rencontre avec Marion Joffle | Agora des Transitions Caen a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Caen la Mer