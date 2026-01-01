Rencontre avec Marko, l’auteur illustrateur de BD Médiathèque L’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Rencontre avec Marko, l’auteur illustrateur de BD

La Médiathèque l’Anima vous donne rendez-vous avec l’auteur illustrateur Marko.

L’auteur de la série BD les Godillots et de l’album BD le réseau Comète (entre autres) explique tout son travail de recherche documentaire, les systèmes de filtre qu’il met en place pour sélectionner et utiliser les informations qui lui serviront à construire les histoires.

Objets et documents d’époque, dessins originaux d’albums, carnets de croquis, etc… Autant d’éléments qui donnent vie à cet univers… Un vrai moment d’échange !

À partir de 12 ans. .

Médiathèque L’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr

