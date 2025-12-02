Rencontre avec Martine Le Corre MJC du Chemin Vert Caen

Rencontre avec Martine Le Corre

2025-12-02 18:00:00

2025-12-02 20:00:00

2025-12-02

Rendez-vous pour une conférence-débat autour du livre Les miens sont ma force avec l’auteure Martine Le Corre, militante ATD Quart Monde depuis 50 ans.

Son engagement dans le Mouvement ATD Quart Monde l’a menée à la rencontre des plus pauvres un peu partout à travers le monde et à différents niveaux de responsabilité. Les miens sont ma force est le récit d’une vie de passion et d’engagement, un chemin de libération, un combat pour changer la société et permettre que les plus pauvres soient considérés comme les premiers partenaires de la lutte contre la misère.

MJC du Chemin Vert 1 Rue d'Isigny Caen 14000 Calvados Normandie

English : Rencontre avec Martine Le Corre

Join us for a conference-debate on the book Les miens sont ma force with author Martine Le Corre, an ATD Fourth World activist for 50 years.

German : Rencontre avec Martine Le Corre

Treffen Sie sich zu einer Konferenz und Diskussion über das Buch Les miens sont ma force (Die Meinen sind meine Stärke) mit der Autorin Martine Le Corre, die seit 50 Jahren Aktivistin von ATD Vierte Welt ist.

Italiano :

Unitevi a noi per una conferenza-dibattito sul libro Les miens sont ma force con l’autrice Martine Le Corre, attivista dell’ATD Quarto Mondo da 50 anni.

Espanol :

Únase a nosotros para una conferencia-debate sobre el libro Les miens sont ma force con la autora Martine Le Corre, militante del Movimiento ATD Cuarto Mundo desde hace 50 años.

