Rencontre avec Marto Pariente Médiathèque de Barbentane Barbentane

Rencontre avec Marto Pariente

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 18h30. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Rencontre avec Marto Pariente à la Médiathèque de Barbentane.

En partenariat avec le festival du polar de Villeneuve-Lez-Avignon, la médiathèque de Barbentane reçoit la nouvelle voix du polar espagnol à l’humour noir féroce, Marto Pariente, sera présent à la médiathèque le vendredi 7 novembre 2025 à 18h30.



Cette rencontre est l’occasion de découvrir l’auteur de La sagesse de l’idiot (2024) et Balanegra (2025), romans dans lesquels il dresse des galeries de personnages truculents et déjantés.



Le journaliste Bernard Poirette anime la rencontre.



Sur réservation. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

English :

Meeting with Marto Pariente at the Médiathèque de Barbentane.

German :

Begegnung mit Marto Pariente in der Mediathek von Barbentane.

Italiano :

Incontro con Marto Pariente presso la biblioteca multimediale Barbentane.

Espanol :

Encuentro con Marto Pariente en la biblioteca multimedia Barbentane.

L’événement Rencontre avec Marto Pariente Barbentane a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence