Rencontre avec matali crasset Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

Rencontre avec matali crasset
Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Le Site Le Corbusier présente l’exposition « Nos pieds d’argile », sous le commissariat associé de la designeuse matali crasset.
Venez la rencontrer à l’église Saint-Pierre à Firminy et à l’Ecole Supérieure d’Arte et de Design Saint-Etienne.
English :
Le Site Le Corbusier presents the exhibition « Nos pieds d’argile », curated by designer matali crasset.
Come and meet her at Saint-Pierre church in Firminy and at the Ecole Supérieure d’Arte et de Design Saint-Etienne.
German :
Die Site Le Corbusier präsentiert die Ausstellung « Nos pieds d’argile » (Unsere Füße aus Ton), die von der Designerin matali crasset kuratiert wird.
Treffen Sie sie in der Kirche Saint-Pierre in Firminy und in der Ecole Supérieure d’Arte et de Design Saint-Etienne.
Italiano :
Il Site Le Corbusier presenta la mostra « Nos pieds d’argile », curata dalla designer Matali Crasset.
Venite a conoscerla nella chiesa di Saint-Pierre a Firminy e all’Ecole Supérieure d’Arte et de Design Saint-Etienne.
Espanol :
El Site Le Corbusier presenta la exposición « Nos pieds d’argile », comisariada por la diseñadora matali crasset.
Venga a conocerla a la iglesia Saint-Pierre de Firminy y a la Escuela Superior de Arte y Diseño de Saint-Etienne.
