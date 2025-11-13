Rencontre avec Mathieu BELEZI Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains

Rencontre avec Mathieu BELEZI Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains jeudi 13 novembre 2025.

Rencontre avec Mathieu BELEZI

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Rencontre avec Mathieu BELEZI autour de son roman « Cantique du chaos » aux éditions Robert LAFFONT, dans le cadre du festivel « lettres du monde ». .

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 99 48

English : Rencontre avec Mathieu BELEZI

German : Rencontre avec Mathieu BELEZI

Italiano :

Espanol : Rencontre avec Mathieu BELEZI

L’événement Rencontre avec Mathieu BELEZI Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Andernos-les-Bains