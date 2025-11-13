Rencontre avec Mathieu BELEZI Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains
Rencontre avec Mathieu BELEZI Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains jeudi 13 novembre 2025.
Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Rencontre avec Mathieu BELEZI autour de son roman « Cantique du chaos » aux éditions Robert LAFFONT, dans le cadre du festivel « lettres du monde ». .
