Rencontre avec Mathieu Belezi Médiathèque Assia Djebar Blanquefort

Rencontre avec Mathieu Belezi Samedi 15 novembre, 11h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Entrée libre

Mathieu Belezi viendra nous présenter son parcours, son oeuvre et son regard sur la littérature et le monde. Une rencontre exeptionnelle suivie d’une discussion avec l’un des auteurs les plus singuliers de la littérature contemporaine à l’oeuvre marquée, entre autre, par la question du colonialisme et de l’Algérie française.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre du festival Lettres du monde. Auteur rencontre Belezi

©Edoardo Delille