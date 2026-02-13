Rencontre avec Mathieu Bellahsen, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Rencontre avec Mathieu Bellahsen, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 14 mars 2026.
Rencontre avec Mathieu Bellahsen Samedi 14 mars, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T18:00:00+01:00 – 2026-03-14T19:30:00+01:00
Fin : 2026-03-14T18:00:00+01:00 – 2026-03-14T19:30:00+01:00
Comment la santé mentale, idée progressiste de la psychiatrie d’après-guerre, s’est-elle transformée en outil de normalisation et de contrôle ?
Les citoyens sont soumis à des injonctions multiples pour qu’ils prennent en main leur santé mentale. N’assiste-t-on pas à la faillite d’un modèle politique et social, celui qui a fait de la santé mentale une affaire individuelle plutôt qu’un bien commun ?
Mathieu Bellahsen est psychiatre. Il est l’auteur de La santé mentale : vers un bonheur sous contrôle.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Mollat.
> voir le programme de la Fabrique du citoyen #11
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000517792 »}, {« link »: « https://www.mollat.com/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/la-fabrique-du-citoyen »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Autour de son livre La santé mentale : vers un bonheur sous contrôle fabrique du citoyen FABC11
Laurence Geai