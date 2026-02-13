Rencontre avec Mathieu Bellahsen, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Rencontre avec Mathieu Bellahsen Samedi 14 mars, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Comment la santé mentale, idée progressiste de la psychiatrie d’après-guerre, s’est-elle transformée en outil de normalisation et de contrôle ?

Les citoyens sont soumis à des injonctions multiples pour qu’ils prennent en main leur santé mentale. N’assiste-t-on pas à la faillite d’un modèle politique et social, celui qui a fait de la santé mentale une affaire individuelle plutôt qu’un bien commun ?

Mathieu Bellahsen est psychiatre. Il est l’auteur de La santé mentale : vers un bonheur sous contrôle.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Mollat.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Laurence Geai