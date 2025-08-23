Rencontre avec Mathieu Rigouste, auteur de « La guerre globale contre les peuples. Mécanique impériale de l’ordre sécuritaire » (La Fabrique) Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Rencontre avec Mathieu Rigouste, auteur de « La guerre globale contre les peuples. Mécanique impériale de l’ordre sécuritaire » (La Fabrique)

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Début : 2025-08-23 11:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Accompagnement par le Festival de Cinéma de Douarnenez

Quand Mathieu Rigouste se présente, il prend soin de situer son travail de chercheur indépendant en sciences sociales au cœur des luttes . C’est dans les mouvements sociaux, des collectifs qu’il œuvre et c’est pour être utile à l’organisation de ces luttes qu’il produit et diffuse ses travaux. Son film Nous sommes des champs de bataille sera présenté lors du Festival, et son nouveau livre La guerre globale contre les peuples à l’Angle Rouge. Dans l’un et l’autre Mathieu Rigouste ausculte et met à nu le régime impérial du thanato-pouvoir. Avec l’un et l’autre, il nous informe sur la nature de la ligne de front qu’il convient d’articuler pour chercher une efficacité dans cette lutte contre l’impérialisme.

Mathieu Rigouste est docteur en sciences sociales et engagé depuis longtemps dans différents mouvements de lutte confrontés aux violences sécuritaires. Il est notamment l’auteur de L’ennemi intérieur (2009), La domination policière (2012), La police du futur et Un seul héros le peuple (2020).

Jauge limitée à 50 personnes pour des raisons de sécurité, aussi il est impératif de réserver reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture.

Préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées. .

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28

