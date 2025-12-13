Rencontre avec Mathieu Simonet Médiathèque Jacques Demy Nantes

Rencontre avec Mathieu Simonet Médiathèque Jacques Demy Nantes vendredi 13 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Artiste-chercheur, Mathieu Simonet interroge les souvenirs, autant les siens que ceux des autres. Son travail se situe à la frontière de la littérature et de la performance, en créant des dispositifs pour inciter le maximum de personnes à se sentir légitimes à écrire. Son dernier roman, Le Grain de beauté paru en janvier, se penche sur la difficile question de la perte de l’être aimé.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/