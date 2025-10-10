Rencontre avec Mathilde Ramanier Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Mathilde Ramanier Librairie Mosaïque Die vendredi 10 octobre 2025.

Rencontre avec Mathilde Ramanier

Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Au-delà du moi. Quand les psychédéliques bousculent la conscience.

.

Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

English :

Beyond the self. When psychedelics shake up consciousness.

German :

Jenseits des Ichs. Wenn Psychedelika das Bewusstsein erschüttern.

Italiano :

Oltre il sé. Quando gli psichedelici scuotono la coscienza.

Espanol :

Más allá del yo. Cuando los psicodélicos sacuden la conciencia.

L’événement Rencontre avec Mathilde Ramanier Die a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Pays Diois