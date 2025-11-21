Rencontre avec Mathilde Saliou Place du Dossen Morlaix
Rencontre avec Mathilde Saliou Place du Dossen Morlaix vendredi 21 novembre 2025.
Rencontre avec Mathilde Saliou
Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix Finistère
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 19:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Dans son enquête au cœur de la tech, Mathilde Saliou nous invite à repenser notre rapport au progrès et à façonner collectivement, plutôt qu’un monde augmenté, une société durable. Elle y dénonce la propension à extraire et à exploiter le vivant, et pour ce faire propose de se placer à l’intersection des dynamiques numériques, écologiques et de justice sociale. .
Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 10 60
