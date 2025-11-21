Rencontre avec Mathilde Saliou Place du Dossen Morlaix

Rencontre avec Mathilde Saliou

Librairie dialogues Morlaix

2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 19:00:00

2025-11-21

Dans son enquête au cœur de la tech, Mathilde Saliou nous invite à repenser notre rapport au progrès et à façonner collectivement, plutôt qu’un monde augmenté, une société durable. Elle y dénonce la propension à extraire et à exploiter le vivant, et pour ce faire propose de se placer à l’intersection des dynamiques numériques, écologiques et de justice sociale. .

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

