Rencontre avec Matthieu Niango, auteur du livre Maillé

Rencontre avec Matthieu Niango, auteur du livre

Matthieu Niango a 23 ans lorsque sa mère lui révèle qu’elle a été adoptée.

Au fil de ses recherches pour retrouver la trace de ses grands-parents, il découvre que sa mère est née dans un Lebensborn, ces maternités nazies destinées à créer de purs Aryens .

Le livre retrace l’histoire de cette enquête familiale pour retrouver qui étaient ses grands-parents. Entre visites, rencontres et découvertes d’archives, Matthieu relate son travail de recherches, mais aussi ses questionnements face à cette histoire qui nous plonge dans les méandres de l’univers nazi. .

English :

Matthieu Niango is 23 when his mother tells him she has been adopted.

As he searches for his grandparents, he discovers that his mother was born in a Lebensborn, a Nazi maternity hospital designed to create pure Aryans .

