Rencontre avec Matthieu Niango, auteur du livre Maillé jeudi 12 février 2026.
Matthieu Niango a 23 ans lorsque sa mère lui révèle qu’elle a été adoptée.
Au fil de ses recherches pour retrouver la trace de ses grands-parents, il découvre que sa mère est née dans un Lebensborn, ces maternités nazies destinées à créer de purs Aryens .
Le livre retrace l’histoire de cette enquête familiale pour retrouver qui étaient ses grands-parents. Entre visites, rencontres et découvertes d’archives, Matthieu relate son travail de recherches, mais aussi ses questionnements face à cette histoire qui nous plonge dans les méandres de l’univers nazi. .
1 rue de la Paix Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 24 89
English :
Matthieu Niango is 23 when his mother tells him she has been adopted.
As he searches for his grandparents, he discovers that his mother was born in a Lebensborn, a Nazi maternity hospital designed to create pure Aryans .
