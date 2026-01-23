Rencontre avec Matthieu Niango, auteur du livre Maillé

Rencontre avec Matthieu Niango

Rencontre avec Matthieu Niango, auteur du livre Maillé jeudi 12 février 2026.

Rencontre avec Matthieu Niango, auteur du livre

1 rue de la Paix Maillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-12
fin : 2026-02-12

Date(s) :
2026-02-12

Matthieu Niango a 23 ans lorsque sa mère lui révèle qu’elle a été adoptée.
Au fil de ses recherches pour retrouver la trace de ses grands-parents, il découvre que sa mère est née dans un Lebensborn, ces maternités nazies destinées à créer de purs Aryens .
Matthieu Niango a 23 ans lorsque sa mère lui révèle qu’elle a été adoptée.
Au fil de ses recherches pour retrouver la trace de ses grands-parents, il découvre que sa mère est née dans un Lebensborn, ces maternités nazies destinées à créer de purs Aryens .
Le livre retrace l’histoire de cette enquête familiale pour retrouver qui étaient ses grands-parents. Entre visites, rencontres et découvertes d’archives, Matthieu relate son travail de recherches, mais aussi ses questionnements face à cette histoire qui nous plonge dans les méandres de l’univers nazi.   .

1 rue de la Paix Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 24 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Matthieu Niango is 23 when his mother tells him she has been adopted.
As he searches for his grandparents, he discovers that his mother was born in a Lebensborn, a Nazi maternity hospital designed to create pure Aryans .

L’événement Rencontre avec Matthieu Niango, auteur du livre Maillé a été mis à jour le 2026-01-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme