RENCONTRE AVEC MAXIME BAUL LA RÉSILIENCE PAR LE RIRE Montpellier

RENCONTRE AVEC MAXIME BAUL LA RÉSILIENCE PAR LE RIRE

Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Le 12 février 2026 à 20h Maxime Baul (@listeningmax) nous invite à découvrir comment le rire et l’autodérision peuvent devenir de véritables outils de guérison.

Entre humour et psychologie, il explore nos blessures, notre ego et nos petits drames du quotidien pour nous aider à retrouver recul, légèreté et espoir.

Une conférence atypique, tendre et drôle, qui ne promet pas de tout réparer… mais qui pourrait bien nous faire avancer un peu plus léger

Auteur de CPU Centre des plaintes de l’Univers.

Sur réservation .

Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

February 12, 2026 at 8pm Maxime Baul (@listeningmax) invites us to discover how laughter and self-mockery can become real healing tools.

