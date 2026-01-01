Rencontre avec Maxime Rovère Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Maxime Rovère

Librairie Dialogues Brest

Début : 2026-01-14 18:30:00

fin : 2026-01-14 19:30:00

2026-01-14

Sénèque, face à l’exil, à la maladie et à la condamnation à mort, redéfinit l’acte de philosopher devenir invincible en découvrant la valeur de ce qui nous arrive, impassible en savourant la liberté intérieure, exemplaire en transformant le malheur en force et immortel en en intégrant profondément les limites de la vie. Maxime Rovère, écrivain et philosophe, éclaire cette pensée révolutionnaire et nous invite à vivre la philosophie de manière inspirante et transformatrice.

Rencontre-dédicace gratuite suivie de la projection du film Gladiator de Ridley Scott à 20h30. Prix unique pour le film 9€, à réserver sur le site Pathé.

Le film n’est pas obligatoire.

Informations pratiques

Rencontre au cinéma Pathé Capucins

Sur inscription

Rencontre -dédicace gratuite .

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

