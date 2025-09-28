Rencontre avec Maylis Adhemar Lauzerte
29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : Dimanche 2025-09-28 15:30:00
La médiathèque a le plaisir de recevoir l’autrice Maylis Adhémar pour une rencontre exceptionnelle
29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03
English :
The media library is pleased to welcome author Maylis Adhémar for an exceptional meeting
German :
Die Mediathek freut sich, die Autorin Maylis Adhémar für eine außergewöhnliche Begegnung zu empfangen
Italiano :
La Mediateca è lieta di accogliere l’autrice Maylis Adhémar per un incontro eccezionale
Espanol :
La mediateca se complace en recibir a la escritora Maylis Adhémar para un encuentro excepcional
L’événement Rencontre avec Maylis Adhemar Lauzerte a été mis à jour le 2025-04-28 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy