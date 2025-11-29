Rencontre avec Maylis Castet Place Louis de la Bardonnie Bergerac
Rencontre avec Maylis Castet Place Louis de la Bardonnie Bergerac samedi 29 novembre 2025.
Rencontre avec Maylis Castet
Place Louis de la Bardonnie Librairie la Colline aux livres Bergerac Dordogne
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Dans le cabinet de la sexologue Maylis Castet défilent des femmes de tous âges et de tous milieux souffrant d’un mal mystérieux une libido à zéro. Ce n’est pourtant pas faute d’y mettre du leur bon gré mal gré, une fois le linge plié et la vaisselle rangée, elles remettent le couvert, à l’ancienne, au rythme des pulsions de leur compagnon. Et de l’avis général, le problème, c’est leur absence de désir et non cette situation. Pourquoi, au XXIe siècle, nonobstant #MeToo, les femmes se forcent-elles encore ? Levant le voile sur un sujet de société essentiel, l’autrice brise l’un des derniers tabous celui du sexe sans envie , avatar moderne d’un devoir conjugal qui a la dent dure et continue de broyer les femmes, génération après génération. .
Place Louis de la Bardonnie Librairie la Colline aux livres Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97
