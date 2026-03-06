Rencontre avec Maylis Castet corvée de sexe

Le Moment Librairie
Salies-de-Béarn

2026-03-06

2026-03-06

En ce week-end de défense des Droits des Femmes, le Moment Librairie vous propose une rencontre avec la sexologue, Maylis Castet, autour de son ouvrage Corvée de sexe (Ed. Albin Michel). A travers le récit d’histoires entendues ou d’expériences partagées, Maylis Castet traite d’un sujet vieux comme le monde (quoique…) le sexe sans envie au sein des couples hétérosexuels… Elle met ainsi en question cette pratique bien trop courante des femmes, de tout âge et de tout milieu, sans désir, se forcent, envers et contre tout, à avoir des rapports sexuels avec leurs compagnons. Une fatalité ?

A l’heure où la France vient d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir estimé qu’une femme qui refusait des rapports sexuels à son mari était fautive en cas de divorce (janvier 2025), ne serait-il pas temps de mettre les points sur les i ? .

