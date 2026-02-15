Rencontre avec Maylis Castet Librairie L’escampette Pau
samedi 7 mars 2026.
Rencontre avec Maylis Castet
Librairie L'escampette 19 rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Rencontre avec Maylis Castet pour son essai Corvée de sexe pourquoi les femmes se forcent encore (éditions Albin Michel)
La modération sera assurée par Saan Heckmann, sexothérapeute.
Pour des raisons d’organisation, nous vous invitons à réserver vos places au plus vite auprès des libraires (par courriel ou téléphone) .
Librairie L’escampette 19 rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 83 31 libraires@lescampette.org
